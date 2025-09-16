La Gran Fonda de Chile en el Parque O’Higgins: revisa la programación y los artistas del evento de Fiestas Patrias

Cada vez falta menos para La Gran Fonda de Chile. Esperado evento de Fiestas Patrias que se realizará en el Parque O’Higgins.

Esta instancia reunirá amantes de los clásicos del recuerdo; los niños que sueñan con ver a sus ídolos en vivo; y los fanáticos de la cueca, la cumbia y la música actual que no paran hasta que el amanecer.

Revisa a continuación el orden de las presentaciones artísticas de La Gran Fonda de Chile

Miércoles 17 de septiembre: La fiesta comenzará con Leo Rey, que se presentará a las 22:00 horas con sus cumbias infaltables. La noche seguirá vibrando con la fuerza de Sonora Gabriel Palacios, quienes tienen más de cuatro décadas de trayectoria y mantienen vivo el legado del recordado Tommy Rey.

Jueves 18 de septiembre: A las 15:00 horas, la Compañía Folclórica de Santiago enseñará cueca para que nadie se quede sin zapatear en el cuecódromo. Luego, Bafochi sumará color y tradición con sus coreografías de raíz chilena En tanto, a las 19:00 horas: King Savagge encenderá al público con el ritmo urbano. Posteriormente, la jornada continuará con Amar Azul y Los Chamacos, un verdadero clásico de septiembre.

Viernes 19 de septiembre: Esta jornada se vivirán muchas emociones. Se presentará Zalo Reyes: El Legado. Más tarde el tributo a Los Prisioneros de la mano de Los Sudakas. Además, la pista de baile no parará gracias a los éxitos de Los Vásquez y el show de Viking 5.

Sábado 20 de septiembre: Será una jornada familiar. Christell cantará frente a varias generaciones. También lo hará Cachureos hará lo propio con “El Congelao” y otros clásicos que juntarán a padres e hijos frente al escenario. Posteriormente, estará presente Pollo Fuentes y Los Ramblers. Finalmente, se van a presentar Los Charros de Lumaco y Zúmbale Primo, verdaderos maestros de las rancheras.

Domingo 21 de septiembre: El último día de la fonda del Parque O’Higgins tendrá una parrilla para todos los gustos: La tradición de la Pérgola de las Flores; el talento emergente de Nachosky; la adrenalina de la Batalla Freestyle. Luego llegará la energía urbana de Rigeo y Gino Mella.

Recuerda que puedes comprar entradas para La Gran Fonda de Chile en Ticketplus.