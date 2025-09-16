Reconocido periodista deja programa de farándula y es confirmado en el nuevo reality de Mega, «El Internado»: «Voy con la intención de aprender»

Durante la jornada de este martes, se confirmó a un nuevo participante del próximo reality culinario de Mega, «El Internado». Se trata de un conocido periodista de farándula, quien forma parte del programa de Zona Latina, «Que te lo digo».

Se trata ni más ni menos que de Luis Sandoval, también conocido como Luchito Lágrimas.

Luis Sandoval confirmado para El Internado de Mega

El comunicador ingresará al reality con el objetivo de polemizar y demostrar su carisma. Sin embargo, señaló que también puede ser una «piraña devoradora».

Con respecto a la convivencia, el periodista señaló: «Con la mayoría me puedo llevar bien, salvo por algunas excepciones».

Además, mencionó que en caso de conflictos, sabe como desenvolverse. «Los conozco muy bien: sus escándalos y secretos. Soy periodista de espectáculo, y con eso voy a jugar», indicó.

En tanto, Luis Sandoval mencionó que no tiene miedo a trabajar en la huerta. El comunicador indicó que sabe tiene una relación cercana con el campo, por lo que sabe de naturaleza.

«Tengo entendido que hay que sacar leche y todo eso. Me gusta porque provengo de una familia que vivió en Pichilemu y Coltauco. Me encanta el huerto, sembrar, hacer esquejes, patillas, porque soy muy de jardinería», expresó.

Además, mencionó que en el reality de Mega quiere «bailar, cantar, actuar y pasarlo bien. Creo que son lados divertidos y a eso voy. No quiero ir a pelear. Si puedo sacar alguna entrevista bonita, lo voy a hacer».

En tanto, sobre sus conocimientos de cocina, Luis Sandoval señaló: «Sé lo básico. Cuando veo tutoriales me pongo nervioso y digo ‘Voy a la vida’. Si lo hago bien será un premio increíble. Voy con la intención de aprender, porque no sé qué nos van a hacer cocinar. Hay 10 mil platos».

Recordemos que ya se han confirmado a otros participantes como Daniella Campos, Arenita, Fernando Solabarrieta, entre otros.