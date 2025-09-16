Fiestas Patrias 2025: revisa las fondas gratis para celebrar en la Región Metropolitana

Ya entramos a la esperada semana dieciochera y no caben dudas de que uno de los panoramas favoritos de Fiestas Patrias de la gente es asistir a fondas. Instancias en las que se suele bailar y comer hasta no poder más.

Sin embargo, realizar estas actividades conlleva un gran gasto económico. Es debido a esto que en RadioActiva te dejamos un listado de fondas gratis en Santiago para que puedas disfrutar sin gastar tanto dinero.

Fondas gratis en la Región Metropolitana para disfrutar durante estas Fiestas Patrias

La Florida, Quilicura y otras comunas de la Región Metropolitana tendrán fondas gratuitas para celebrar las Fiestas Patrias. Revisa el listado a continuación:

San Joaquín : Este 17 de septiembre, en el Parque La Castrina, entre 15:00 y 21:30 horas, se desarrollará la Fonda Chilenera. Habrá una feria de emprendedores, música en vivo y comida

: Este 17 de septiembre, en el Parque La Castrina, entre 15:00 y 21:30 horas, se desarrollará la Fonda Chilenera. Habrá una feria de emprendedores, música en vivo y comida Paine : Para celebrar las Fiestas Patrias, desde el 17 hasta el 20 de septiembre, entre 11:00 y 00:00 horas, en el Estadio Municipal de Paine, se desarrollarán las fondas con comida típica, música y brebajes.

: Para celebrar las Fiestas Patrias, desde el 17 hasta el 20 de septiembre, entre 11:00 y 00:00 horas, en el Estadio Municipal de Paine, se desarrollarán las fondas con comida típica, música y brebajes. La Florida : Entre el 19 y el 21 de septiembre, en el Gimnasio Municipal de La Florida, se desarrollará la Fiesta Criolla (la entrada es liberada y no hay reserva anticipada).

: Entre el 19 y el 21 de septiembre, en el Gimnasio Municipal de La Florida, se desarrollará la Fiesta Criolla (la entrada es liberada y no hay reserva anticipada). Maipú : Desde el 17 hasta el 20 de septiembre se van a llevar a cabo las celebraciones en la Plaza de Maipú para celebrar las Fiestas Patrias. Por otro lado, entre el 18 y el 20 se va a desarrollar la Fiesta Costumbrista vista, donde agrupaciones folclóricas dirán presentes.

: Desde el 17 hasta el 20 de septiembre se van a llevar a cabo las celebraciones en la Plaza de Maipú para celebrar las Fiestas Patrias. Por otro lado, entre el 18 y el 20 se va a desarrollar la Fiesta Costumbrista vista, donde agrupaciones folclóricas dirán presentes. Renca : Entre el 18 y el 21 de septiembre, desde las 12:00 a las 21:00 horas, se llevará a cabo la Gran Fonda de Renca en el Parque Las Palmeras. Acá se van a presentar artistas como Zúmbale Primo, la Sonora Palacios y Luis Lambis.

: Entre el 18 y el 21 de septiembre, desde las 12:00 a las 21:00 horas, se llevará a cabo la Gran Fonda de Renca en el Parque Las Palmeras. Acá se van a presentar artistas como Zúmbale Primo, la Sonora Palacios y Luis Lambis. Quilicura: Los días 18 y 19 de septiembre se realizará «Quilicura celebra en familia», desde las 14:00 horas para celebrar Fiestas Patrias. El evento se desarrollará en la Cancha Santa Luisa. Además, contará con juegos típicos, una gran oferta gastronómica con food trucks, una feria de emprendedores y más sorpresas.