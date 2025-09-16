¿Lluvia en la Región Metropolitana en Fiestas Patrias?: Allison Göhler revela cuándo llegarían las precipitaciones a Santiago

Ya estamos en la semana dieciochera y durante estos días, amigos y familias suelen juntarse y realizar panoramas al aire libre. En este sentido, muchas personas tienen dudas con respecto a si es que se desarrollará lluvia en la Región Metropolitana durante las Fiestas Patrias.

Y en la mañana de este martes, la meteoróloga de Chilevisión (CHV), Allison Göhler aclaró el panorama que se espera para estas celebraciones.

La especialista dio a conocer que este 18 de septiembre, «la lluvia va a estar presente desde la región del Biobío hacia el sur».

Por otro lado, en el caso de Santiago, indicó que se esperan precipitaciones para los días 20 y 21 de septiembre.

En concreto, la meteoróloga, indicó que durante dichos días se desarrollaría lluvia en la Región Metropolitana, de Valparaíso y O’Higgins.

Con respecto a la intensidad, Allison Göhler señaló que las precipitaciones dejarían entre 10 y 20 mm de agua.

La especialista indicó que la lluvia en la Región Metropolitana de Valparaíso y O’Higgins iniciarían el sábado cerca del mediodía. Además, señaló que estas tendrán pausas y que tendrán intensidad variable.

De este modo, la recomendación es aprovechar los días miércoles, jueves y viernes, ya que durante el fin de semana se desarrollarían precipitaciones.

¿Cómo estará el tiempo durante los próximos días en Santiago?

De acuerdo a la especialista, para el miércoles 17 de septiembre se espera una máxima de 22 grados y una mínima de 5 en la capital del país.

Además, de acuerdo al pronóstico del tiempo en Santiago de la meteoróloga de CHV, durante este jueves 18 de septiembre, la temperatura más alta sería de 23 grados y la más baja de 6.

Por otro lado, en el transcurso del viernes de esta semana, la máxima sería de 20 grados y la mínima de 4.

