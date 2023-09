«Fue un periodo complicado»: Esposo de la Pincoya se sincera sobre el difícil momento que vivió la participante de Gran Hermano

Rodrigo González, el marido de Jennifer «Pincoya» Galvarini, estuvo presente en un reportaje de Chilevisión dedicado totalmente a su esposa, en el que se refirió a aspectos divertidos y complejos.

En primer lugar, González abordó la personalidad de la oriunda de Chiloé. Aseguró que es directa y dice las cosas «sin pelos en la lengua». Asimismo, el esposo de la Pincoya confirmó que ella siempre ha sido «confrontacional» y de un carácter fuerte.

«Siempre es así. Si tiene un conflicto en un supermercado o en cualquier lado va a ir al choque siempre», aclaró el marido de Jennifer, según rescató Radio Pudahuel.

Pero la cosa no quedó ahí, ya que Rodrigo González también habló sobre los desnudos de la Pincoya en la piscina de la casa-estudio de Gran Hermano. Respecto a ese tema, él aseguró que «no le molesta».

«Yo también soy bastante liberal; por ejemplo, el hecho de haberse tirado desnuda a la piscina, sin ropa, no sé, no le encuentro nada de malo, y yo me río bastante con las payasadas que hace», aseguró el esposo de Jennifer.

La compleja situación que enfrentó Jennifer «Pincoya» Galvarini

Rodrigo González también entregó declaraciones sobre una compleja situación que atravesó su pareja: la pérdida de un hijo.

«Ella estuvo bastante tiempo sin saber que el embrión estaba muerto dentro del cuerpo», indicó el marido de la Pincoya en diálogo con Chilevisión.

De igual manera, González también expresó: «rápidamente llegó la bendición dentro del mismo año y nos bendijo con otro niño. Igual fue un periodo complicado; en este caso, más para ella, porque siempre la mujer se lleva la peor carga», manifestó el hombre que asiste habitualmente al estudio del canal de Gran Hermano, debido a la numerosas ocasiones en las que Jennifer Galvarini ha dicho presente en las galas de eliminación.