«Entraron por la pieza de mis niñitas»: María Luisa Godoy fue víctima de millonario robo en su vivienda ubicada en Vitacura

Durante la jornada de este domingo, María Luisa Godoy fue víctima de un millonario a su hogar, el que está ubicado en la comuna de Vitacura.

Esto ocurrió mientras la animadora de «Buenos Días a Todos» estaba de viaje en la quinta región junto a su familia. Además, de acuerdo la información preliminar, le habrían sustraído especies y dinero efectivo avaluado en 5 mil dólares.

Según los antecedentes policiales, los delincuentes habrían entrado por una de las habitaciones de la vivienda de María Luisa Godoy.

«Ingresaron por medio del escalamiento (…) existía una planificación anterior al robo, porque se realizó un corte de luz para poder cortar el cierre perimetral», señaló el subcomisario Luis Urzúa.

María Luisa Godoy entrega detalles del robo que sufrió en su hogar

Luego de llegar a su hogar, María Luisa Godoy entregó detalles del robo que sufrió en su vivienda. «Menos mal no había nadie en mi casa porque justo ayer nos habíamos ido a la playa y me di cuenta hoy día que volví sola, porque tengo que trabajar mañana en el matinal. Mi casa estaba sin luz«, indicó, según informó 24 horas.

«Justo llegó hoy la persona que trabaja en mi casa, me llama por teléfono y me dice: está la luz apagada, está todo revuelto en su pieza, me mandó la foto. Le dije que saliera de la casa, llamé a Paz Ciudadana para que la acompañaran mientras yo llegaba», agregó la comunicadora.

Además, María Luisa Godoy explicó que «creo que fue relativamente rápido porque yo tenía una plata que justo tenía que pagar unas cosas, entonces la tenía relativamente escondida, pero a mano y se llevaron eso y otras cosas más».

Finalmente, la animadora de «Buenos Días a Todos» agradeció «que no estuviesen los hijos porque entraron por la pieza de mis niñitas y eso es lo que a uno más miedo me da, pero no había nadie».