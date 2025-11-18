TVN revela el diagnóstico oficial de Monserrat Álvarez luego de desmayarse durante cobertura de elecciones

Durante los últimos días, ha surgido gran preocupación con respecto al estado de salud de Monserrat Álvarez, quien se desvaneció este domingo durante la transmisión especial de las elecciones presidenciales.

Esta situación generó gran preocupación en sus compañeros, debido a que la trasladaron a un centro asistencial, según consignó El Filtrador.

Vale señalar que en un inicio, se sospechó que la figura de TVN pudo haber sufrido un ACV. Sin embargo, posteriormente se descartó.

Además, su compañero en «Buenos Días a Todos», Eduardo Fuentes conversó con LUN y entregó detalles al respecto.

«Como equipo estamos preocupados. Queremos que se recupere pronto, para eso tiene que descansar», indicó el comunicador.

«Está más tranquila y tiene que descansar para recuperarse», agregó Eduardo Fuentes.

Además, mencionó que se puso en contacto con la hermana de Monserrat Álvarez, quien le indicó que «se sentía un poco mejor y que se tiene que cuidar».

TVN revela diagnóstico de Monserrat Álvarez

Luego, el canal estatal compartió un comunicado oficial, en el que entregaron detalle con respecto al estado de salud de la popular conductora.

«Este domingo, durante la cobertura electoral que realizaba en terreno, Monse Álvarez presentó un síndrome vertiginoso agudo que requirió atención médica», partió señalando TVN.

«Fue evaluada en un centro de salud, donde se le realizaron los exámenes correspondientes, y actualmente se encuentra en observación y recuperándose. Como canal, estamos en permanente contacto y esperamos su regreso en cuanto se sienta completamente mejor y pueda retomar sus funciones», añadió la señal estatal.

Monserrat Álvarez todavía no regresa a la conducción de Buenos Días a Todos y en estos momentos se encuentra en proceso de recuperación para poder volver a sus funciones en TVN.

