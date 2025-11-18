Pablo Canaliza acertó predicción sobre las elecciones y adelantó resultado de la segunda vuelta

Este domingo, en nuestro país se vivieron las Elecciones Presidenciales y diversos personajes de mundo esotérico han estado lanzando predicciones con respecto al futuro político del país.

Entre ellos se encuentra el médium Pablo Canaliza, quien previo a la jornada electoral adelantó que pasaría «un hombre y una mujer». Y finalmente, Jeannette Jara y José Antonio Kast, llegaron a la segunda vuelta.

Y recientemente, el guía espiritual lanzó una nueva predicción con respecto a lo que viene.

La predicción de Pablo Canaliza sobre las elecciones

El médium lanzó una predicción con respecto a la segunda vuelta presidencial.

«Aparece que va a haber una situación de apoyo condicionado, que en un comienzo se va a entender que es normal, pero luego se van a dar cuenta de quela gente va a dejar de creer por la gente que votó y que no llegó a segunda vuelta», partió señalando.

Además, sobre el comportamiento de los candidatos expresó: «En el actuar se empiezan a desdibujar. Va a haber situaciones de desborde emocional… Aquí dice que se pican, así de sencillo».

«Lo entretenido es que la gente en la segunda vuelta va a tener que reencantarse con uno de los candidatos, pero no por el mismo que votó anteriormente», añadió.

En tanto, con respecto a quién llegará a La Moneda, indicó: «Es un hombre».

Cabe destacar que hace un tiempo, la tarotista Vanny Acosta predijo que el próximo Presidente de Chile sería José Antonio Kast.

Vale señalar que la segunda vuelta presidencial se llevará a cabo el domingo 14 de diciembre. Instancia, en la que se definirá al sucesor de Gabriel Boric, quien estará en el cargo desde el 2026.

