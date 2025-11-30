«Va a explotar toda esta hue…»: Junior Playboy grabó el momento en que su auto se incendió

Junior Playboy impactó a sus seguidores con una transmisión en directo. El chico reality registró como desde su vehículo comenzó a salir humo.

Mientras buscaba una solución, el humo se transformó en llamas, y la situación se tornó mucho más trágica.

Junior Playboy grabó el momento en que su auto se incendió

Junior Playboy comenzó una transmisión en directo en sus redes sociales, donde mostró su auto: «Está saliendo humo de la nada, ¿qué pasa? Tengo miedo de que explote. Voy a sacar la mochila, va a explotar toda esta hue… No creo que vaya a morir así».

«¿Cómo lo saco de aquí? Mira el auto. Oye, pero, ¿cómo no hay ni una hue… para apagar incendios?», agregó, mientras buscaba ayuda.

El chico reality intentó desconectando la batería. Eso sí, no le funcionó, y el auto empezó a incendiarse.

«Va a explotar el auto (…) Esto es una película de terror, ¿por qué está pasando esto?», relató Junior Playboy.

El momento se solucionó cuando apareció otro conductor a ayudarlo, con un extintor. Tras todo esto, Junior Playboy explicó: «El tema es que intervinieron el vehículo, les pusieron (los focos), pero no lo hizo una persona especializada en eso y dejó la embarrada, porque pegó una instalación que no correspondía«.

Después de toda la tragedia, subió un video para mostrar como quedó el vehículo.

