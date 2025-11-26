«Despierta La Florida», la fiesta de fin de año que promete una celebración épica y que tendrá a DJ Méndez: venta de entradas y parrilla

«Despierta La Florida» se posiciona como un panorama imperdible para Año Nuevo. Este evento está pensado en vecinos de La Florida y sectores cercanos. El evento busca ofrecer una alternativa segura, moderna y con una producción de alto estándar para recibir el 2026

La celebración tendrá lugar en el Estadio Contraloría Andes, ubicado en Enrique Olivares 857, recinto que será acondicionado especialmente para la ocasión. Contará con espacios VIP, foodtrucks, barras, show de láser, zonas de descanso, estacionamientos y la posibilidad de reservar la cena de fin de año sin salir del lugar.

El objetivo es que se viva una fiesta integral. De este modo, que conviva el ambiente festivo con una programación artística que promete transformar la noche en una experiencia memorable.

DJ Méndez y DJ Toti en «Despierta La Florida»

DJ Méndez será parte de este evento. El artista atraviesa un renovado impulso en su carrera. Recordemos que en agosto de 2025 regresó con fuerza a las plataformas y radios chilenas gracias al lanzamiento de «HoneyMoods», su colaboración junto a Kreamly, DrefQuila y Shisosaloud. Además, a esto se le suma su nuevo single «Dong Dong».

Luego la fiesta seguirá de la mano de DJ Toti de Radio Corazón. Su estilo cercano y su habilidad para conectar con el público lo convierten en el encargado ideal para animar la pista antes y después de medianoche.

Además, La Gran Magia Tropical, agrupación chilena emblemática del género tropical también será parte de «Despierta La Florida». Con más de diez años de trayectoria, la banda ha construido un sonido que mezcla cumbia, salsa y ritmos latinos modernos, enriquecidos con metales, percusiones y arreglos contagiosos que han marcado su sello.

Su potente presencia escénica y su energía festiva los han llevado a convertirse en una de las propuestas más influyentes de la escena bailable nacional, acumulando millones de reproducciones y una comunidad de seguidores siempre activa.

De este modo, «Despierta La Florida» aspira a consolidarse como una celebración masiva y segura. Tendrá estacionamientos y estrictas medidas de resguardo para que el público solo tenga que preocuparse de una cosa: disfrutar la llegada del Año Nuevo.

Las entradas se encuentran disponibles en Ticketplus.

