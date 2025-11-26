Equipo de Mega vivió momento de terror tras violento ataque en vivo: «Corrámonos. Se sale de control la situación»

Durante esta mañana, el equipo del matinal de Mega, «Mucho Gusto» vivió una tensa situación. Esto se debe a que el equipo fue apedreado mientras conversaban con el alcalde de La Florida, Daniel Reyes.

Resulta que un móvil encabezado por el periodista Danilo Villegas, llegó hasta Avenida Departamental, en el límite de La Florida con Peñalolén, debido a un operativo que se llevó a cabo contra una feria navideña que no contaba con autorización.

En esta instancia, el edil estaba entregando detalles del procedimiento y un grupo de personas los empezó a criticar desde la vereda de al frente.

Vale señalar que rápidamente el descontentó escaló y los gritos aumentaron. Además, empezaron a lanzar piedras y trozos de cemento hacia el equipo de Mucho Gusto. Incluso, en la transmisión se registró el momento en que un proyectil cayó cerca del alcalde.

En este contexto, Danilo Villegas entregó detalles sobre lo que estaba pasando. «Cuidado, cuidado, están tirando una piedra. Corrámonos. Se sale de control la situación acá. Corrámonos, no nos expongamos. No nos vaya a pasar algo acá», indicó. Posteriormente, añadió: «Alcalde, corrámonos de acá. Está vuelto loco».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Mega (@mega.tv)

Indignación por ataque a equipo de Mucho Gusto

Esta situación generó gran enojo en el conductor de Mucho Gusto, José Antonio Neme, quien expresó: «Ahí debería entrar un carabinero y usar su arma de servicio. ¡Un par de tiros y se acabó el asunto! ¡Y se acabó!».

«Nada de andar tirando piedras porque no me gusta lo que dice la autoridad. Qué significa eso, por favor», agregó.

En tanto, Karen Doggenweiler expresó: «Es el mundo al revés, porque es la gente que está trabajando, o la gente que va a su trabajo en el paradero, quienes tienen que resguardarse porque los tipos se creen amos y señores de ese territorio».

Vale señalar que a pesar de este violento momento, el alcalde Daniel Reyes optó por no retirarse, para no dar ventaja a quienes los atacaron. En tanto, funcionarios municipales trataban de manejar la situación.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google