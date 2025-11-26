Netflix lanza spot chileno de Stranger Things protagonizado por populares figuras chilenas: «Están pasando hue… raras»

Hay gran expectación en el mundo entero por el estreno de la quinta y última temporada de Stranger Things.

En este sentido, desde Netflix lanzaron spot con personajes chilenos para publicitar esta nueva entrega.

Con volcanes despiertos, una tradición minera que recorre las entrañas del territorio y un país acostumbrado a vivir entre temblores y el eterno «¿lo sentiste?», Chile siempre ha tenido una energía propia. Por eso, el cierre de la serie llega hasta acá, donde lo misterioso siempre ha estado latiendo bajo nuestros pies.

El spot publicitario de Stranger Things con personajes chilenos

Ya se estrenó un spot lleno de humor y con referencias al pop nacional. Este es protagonizado por el icónico minero Mario Sepúlveda (Super Mario), quien volvió a hablar desde bajo de la tierra.

«Cabros, no sé cómo decirles esto, pero no se puede esperar más. Están pasando hueás raras bajo tierra, cosas que nunca pensamos que llegarían hasta acá», indicó con tono entre talla y advertencia.

Estas palabras siembran una incertidumbre que solamente puede ser resuelta por Marcelo Lagos. El geógrafo aparece en el spot con su tono apocalíptico-didáctico. Además, advirtió: «Analizo los datos una y otra vez y siempre es diferente. Voces e idiomas que no reconozco. Interferencias, números imposibles (…) nunca antes he visto algo así».

En tanto, Sebastián “Lindorfo” Jiménez aparece entregando señales extrañas en animales, mientras les explica a los niños que ven desde sus casas que «esta es una mascota muy especial… ¡y ahora qué chucha hacemos con esta cuestión?».

Es importante señalar que la primera parte de la quinta temporada de Stranger Things ya está en Netflix. Por otro lado, del quinto al séptimo capítulo se estrenarán el 25 de diciembre. Mientras que el último episodio llegará el 31 de diciembre.

