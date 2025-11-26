Revelan inesperado golpe laboral a Pedro Engel tras enfrentar delicado estado de salud

El canal TV+ pasa por un periodo de reestructuración de cara al próximo año y uno de los afectados sería Pedro Engel.

De acuerdo a lo informado por Página 7, la señal tendría nuevos movimientos, los que se sumarían a los despidos de Claudia Salas y Matías Burboa a comienzos de este mes.

Cambios al interior de TV+

Se dio a conocer que dos programas de TV+ llegarían a su fin. Entre ellos el espacio de Pedro Engel, el que inició junto a Pancha Merino con el nombre «Pedro y Pancha». Sin embargo, despues el tarotista lo lideró solo.

Vale señalar que hace un tiempo «El Filtrador» había adelantado el fin de este programa.

De hecho, Pedro Engel indicó a través de redes sociales en dicho periodo que «se cierra un ciclo. Tengo la fe. La certeza. La Divinidad tiene un lugar nuevo para mí. Me he reinventado tantas veces. Ahora solo estoy esperando. Esperando el susurro. El susurro de mis muertos. Esa voz que viene de lo divino. Espero para saber dónde seguir. Dónde llevar mi mensaje. Amor. Luz. Paz».

Sin embargo, Página 7 dio a conocer que tras el fin del programa, el tarotista estará apoyando a otros programas.

Es importante recordar que hace un par de semanas, Pedro Engel estuvo internado debido a una trombosis pulmonar.

Por otro lado, el otro programa que llega a su fin es «TV+ Informa», noticiero lanzado en marzo, liderado por Ivette Vergara y Álvaro Escobar.

De todos modos, la periodista seguirá en TV+ con un nuevo proyecto, el que lleva el nombre tentativo «Six» y que estará enfocado en tendencias actuales.

En tanto, de acuerdo al medio ya nombrado, Escobar tomó la decisión de abandonar el canal.

