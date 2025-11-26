Popular humorista que padece delicada enfermedad pide ayuda estatal para ver crecer a su hijo

Mauricio Riffo, popular comediante chileno conocido como Teniente Dan se encuentra luchando contra la ataxia de Friedreich, enfermedad neurodegenerativa que lo llevó a usar silla de ruedas desde los 23 años.

Hoy, con 34 años, busca recibir apoyo del estado para poder estar más con su hijo de siete meses y darle visibilidad la condición.

Vale señalar que Mauricio Riffo ha tenido exitosos pasos en el programa Coliseo Romano. Además, en Instagram suma más de 100 mil seguidores.

Las palabras de Mauricio Riffo

En conversación LUN, el Teniente Dan indicó: «La comedia no paga mis cuentas, pero lo hago regularmente, me gusta hacer charlas motivacionales de concientización mezcladas con humor, entonces la gente puede aprender y pasarlo bien».

Por otro lado, sobre la Teletón indicó: «Nunca, me entrevistaron por mi caso (2020), pero estábamos en pandemia y era difícil presentarse, según me dijeron. Dejé planteada la inquietud, pero nunca me han llamado».

Y sobre la posibilidad de presentarse en la cruzada solidaria, expresó: «Partí haciendo comedia desde la discapacidad, porque creo que el sentido del humor es una forma de inclusión, para llegar al escenario más importante para la discapacidad, que es la Teletón, si me llamaran sería un sueño».

Además, Mauricio Riffo también habló del gran gasto que significa acceder a Skyclarys, medicamento que se debe tomar tres veces por día.

«Es muy caro, cuesta 37 millones de pesos al mes (aproximadamente mil euros la dosis diaria), impagable para el bolsillo de cualquiera», mencionó.

En este sentido, Teniente Dan reconoció que su principal función es «ralentizar la enfermedad y que las condiciones y las expectativas sean mejores. Hoy, los pacientes que tienen esta condición viven, en promedio, hasta los 40 años».

Además, indicó que busca «exponerles a los candidatos presidenciales que esta condición tenga una cobertura médica que hoy no tiene, que la ataxia sea cubierta por algún programa de salud. Somos pocos. Yo siempre digo que tener esta enfermedad es como sacarse el Kino… pero con mala suerte».

