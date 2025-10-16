RadioActiva viaja al pasado y este 22 de octubres vuelve el «Día de los 90s»

Este miércoles 22 de octubre, en RadioActiva nos vamos a transportar al pasado y tendremos de vuelta el «Día de los 90s». Jornada en la que todo será noventero. Música, contenidos, recuerdos y la mejor energía de estos años que marcaron a toda una generación.

Este día, la programación estará llena de clásicos que hicieron historia. Entre ellos, los Backstreet Boys, Michael Jackson y tantos más.

Además, se estarán compartiendo datos, momentos icónicos y curiosidades que fueron parte de esta década que marcó a tantos.

Esto se debe a que en RadioActiva nos gusta revivir momentos que nos hicieron felices. Y los 90 fueron un periodo único, el que estuvo marcado por grandes cambios, descubrimientos y música que hasta el día de hoy suena en nuestras cabezas.

De este modo, llevaremos a cabo un homenaje radial a esos años inolvidables, cuando el cassette era rey y MTV mandaba en la música.

Durante este día nos transportaremos a los 90 y nos tomaremos una pausa del 2025 para que cantémonos a todo pulmón esas canciones que todavía nos sabemos de memoria.

Así que ya lo sabes y no te lo puedes perder. Este miércoles 22 de octubre, sintoniza RadioActiva y únete a la onda noventera con el hashtag #90RadioActiva.

