Raquel Argandoña destapa coqueteos al interior de Fiebre de Baile de CHV: «En el casino y en los pasillos del canal»

Hace dos semanas que se estrenó el estelar de CHV, «Fiebre de Baile», el que ha dado mucho que hablar y que ya ha tenido diversas polémicas.

Y recientemente, Raquel Argandoña, quien es jurada del programa sorprendió tras hablar sobre los supuestos romances que habría entre los participantes del espacio.

En diálogo con el espacio de TV+, «Sígueme» habló del nuevo programa de CHV y dio a conocer cosas que pasarían detrás de cámaras.

En este sentido, Raquel Argandoña opinó del papel de Cony Capelli, a quien llenó de elogios. Incluso mencionó que la ve llegando a la final.

«Es una excelente participante, un agrado verla bailar. Desde el primer día le dije que sería muy estricta con ella, porque quiero que sea perfecta», mencionó.

Sin embargo, Raquel Argandoña mencionó nunca votaría por darle inmunidad a la ganadora de la primera versión de Gran Hermano Chile, ya que prefiere verla bailando.

«Me gusta verla en el escenario, nunca descansando. Si dependiera de mí, estaría siempre bailando. Creo que es una finalista segura de Fiebre de Baile», agregó.

Raquel Argandoña revela supuestos romances al interior de Fiebre de Baile

Además, «La Quintala» reveló supuestas relaciones amorosas que estarían naciendo en el estelar de CHV.

«Hay varias parejas que se dice que se están formando. Eso es lo que escucho yo en los pasillos, no me consta», indicó.

En este sentido, Raquel Argandoña apuntó a Cony Capelli y Claudio Valdivia. Además, a este se le suma un posible coqueteo entre Francisco Reyes Cristi con su bailarina. indicó.

De todos modos, la jurada de Fiebre de Baile de CHV no quiso echar al agua a más parejas. «No estoy confirmando nada, pero hay parejas que hacen ‘semáforo’ en el casino y en los pasillos del canal«, indicó.

También te podría interesar: Redes explotan tras nueva eliminación en Fiebre de Baile de CHV y acusan «injusticia»

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google