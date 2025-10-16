Calor en la Región Metropolitana: Allison Göhler reveló cuál será el día con temperaturas más altas de esta semana en Santiago

Estamos en pleno periodo de primavera, lo que se ha reflejado durante los últimos días, donde se ha registrado calor en la Región Metropolitana. De hecho, cada vez es más habitual ver personas con polera manga corta e incluso short.

Y durante la mañana de este jueves, en CHV Noticias, la meteoróloga Allison Göhler reveló el pronóstico del tiempo para lo que queda de esta semana y dio a conocer cuál será el día con temperaturas más altas.

Calor en la Región Metropolitana: Allison Göhler revela el tiempo para lo que queda de semana en Santiago

La especialista dio a conocer que durante hoy, jueves 16 de octubre, la temperatura máxima va a llegar a 27 grados en la capital.

Por otro lado, de acuerdo a la meteoróloga de CHV, para mañana, viernes, se espera que la temperatura más alta sea de 30 grados y la más baja de 7.

Además, Allison Göhler reveló que el sábado 18 de octubre sería el día con más calor en Santiago de esta semana. Durante jornada, la máxima llegaría a 32 grados y la mínima a 9 grados.

Mientras que en el transcurso del domingo 19 de octubre, la temperatura más alta alcanzaría los 27 grados y la más baja 10 grados.

Por otro lado, con respecto a la próxima semana, la especialista de CHV indicó: «se siguen viendo temperaturas sobre los 25 grados y sin precipitaciones por lo menos hasta el día jueves, viernes».

«Así que la próxima semana también se nos viene una semana seca con temperaturas agradables, incluso más veraniegas», agregó Allison Göhler.

Cabe destacar que la meteoróloga hizo un llamado para prepararse ante el calor en la Región Metropolitana.

«Ahora la chalita tiene que estar a mano, tiene que estar a mano la polerita, el short (…) Vaya desempolvando ahí el traje de baño porque va a estar agradable», señaló la profesional.

