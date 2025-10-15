Allison Göhler revela el pronóstico del tiempo y adelanta posible primera ola de calor en Santiago de esta primavera

Estamos en primavera y durante varios días se han registrado calor en la Región Metropolitana.

Y en la mañana de este miércoles, en CHV Noticias, la meteoróloga Allison Göhler entregó el pronóstico del tiempo. De este modo, reveló los días en que se esperan temperaturas sobre 30 grados.

Además, dio a conocer que durante esta semana se podría desarrollar una ola de calor en Santiago

El pronóstico del tiempo para Santiago de Allison Göhler: posible ola de calor

Durante este miércoles estamos viviendo un descanso del calor en Santiago. De acuerdo a la meteoróloga de CHV, durante esta jornada la máxima llegaría a 23 grados.

«Vamos a tener una sensación térmica de frío, producto de que la humedad relativa va a estar muy alta durante esta jornada», indicó.

Sin embargo, a partir de mañana la temperatura comenzaría subir nuevamente. Durante dicha jornada, la máxima sería de 28 grados y la mínima de 8 de acuerdo al pronóstico del tiempo en Santiago de Allison Göhler.

Por otro lado, para el sábado 18 de octubre, se espera que la temperatura más alta sea de 30 grados y la más baja de 8.

Mientras que en el transcurso del domingo de esta semana, en Santiago, la máxima llegaría a 32 grados y la mínima a 9, según la especialista de CHV,

«Ojo, porque si viene a ocurrir esto, podríamos estar hablando de una posible ola de calor. El umbral está en 28,8. Si durante tres días consecutivos superamos los 28,8, podríamos hablar de la primera ola de calor de esta primavera», señaló la meteoróloga.

Además, en esta instancia, Allison Göhler señaló que la temperatura promedio de octubre es de 25 grados. Pero que es normal que se registren temperaturas cercanas 30 grados.

También te puede interesar leer en RadioActiva: Calor en la Región Metropolitana: Jaime Leyton adelanta temperaturas sobre 30 grados para estos días en Santiago

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google