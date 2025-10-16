Redes explotan tras nueva eliminación en Fiebre de Baile de CHV y acusan «injusticia»: «Se notó demasiado todo»

En el capítulo de este miércoles 15 de octubre del estelar de Chilevisión, Fiebre de Baile, se vivió una nueva eliminación, el que no estuvo exento de polémicas y fue criticado por la audiencia.

En esta oportunidad, Esteban Paredes se salvó gracias a la votación popular, al obtener el 39% de las preferencias. «Feliz, me había encariñado mucho acá. Trataré de seguir esforzándome al cien por ciento», expresó el exfutbolista.

Luego, hubo un triple empate entre Raquel Castillo, Michelle Carvalho y Luis Jara Jr. De este modo, la definición quedó en manos del público.

En esta instancia, la mujer de las «5 mil imitaciones» bailó «Sopa de Caracol», la brasileña «Eres mía» de Romeo Santos, mientras que Jara se presentó con «Tacones rojos» de Sebastián Yatra.

En este sentido, tras la votación de la audiencia, el eliminado de Fiebre de Baile fue Luis Jara.

Frente a esto, en diálogo con las redes del programa, el hijo del popular rostro televisivo se mostró desconforme con el jurado, principalmente con Vasco Moulian. «No sé qué cámara le muestran», indicó.

«Desde el minuto uno intenté ponerle todo el corazón, toda la garra, puse caras, expresiones. Yo no sé qué está evaluando, cuál es su criterio (de Moulian), si tiene algo contra mí. Lo encuentro un poquito perdido», agregó.

Público critica eliminación de Luis Jara

Vale señalar que a través de redes sociales, los seguidores del programa también opinaron al respecto en un post en el Instagram del programa. De este modo, muchos criticaron la eliminación.

«¿Por qué no se fue el Rai? ¿Porque llegó recién? Penca»; «se notó demasiado todo. Fue lo mismo que le hicieron a la Ini la semana pasada. No estaba para irse hoy»; «una semana más CHV protegiendo a Michelle»; «injusticia la we…»; «injusticia por donde se le mire»; «Cuando Chilevisión hará un programa de verdad y no arreglado?»; «arregladoooo, baila mucho mejor que la Michelle o la Raquel, pero claro, como ellas dan show en vez de baile»; «Eliminado solo porque no es popular, injusto si bailo mejor que Michelle y Raquel, pero ya sabemos que son las protegidas», fueron algunos de los comentarios.

