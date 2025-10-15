¿Vuelve la lluvia en la Región Metropolitana?: Jaime Leyton sorprende tras revelar el pronóstico para las próximas jornadas
En la mañana de este miércoles, el meteorólogo de Mega reveló cómo se espera que esté el tiempo durante los próximos días en la capital. ¿Vuelve la lluvia en Santiago? Revisa a continuación.
También puedes leer: Allison Göhler revela el pronóstico del tiempo y adelanta la posible primera ola de calor en Santiago de esta primavera
Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.