Revelan que Paloma Mami estaría en una relación con famoso cantante internacional y que se haría oficial esta noche: «Está enamoradísima»

Desde hace un tiempo que se especula sobre un supuesto romance entre Paloma Mami y el cantante puertorriqueño Rauw Alejandro, quien se encuentra en Chile y que este miércoles 15 de octubre llevará a cabo su tercer concierto consecutivo en el Movistar Arena.

Vale señalar que la intérprete de «Not Steady» es una destacada exponente del género urbano chileno y desde que terminó su relación con el boricua Roa, no ha dado a conocer otro romance.

No obstante, si es que los rumores son ciertos, podrían haber terminado el periodo de soltera de Paloma Mami.

Revelan que Paloma Mami habría iniciado un romance con Rauw Alejandro

Es importante señalar que hace un tiempo la mexicana Yeri Mua dio a conocer en una entrevista que Rauw Alejando era su «crush». Pero que este estaba saliendo con la chilena.

Estas declaraciones no pasaron desapercibidas y a través de redes sociales los fanáticos de Paloma Mami y el puertorriqueño empezaron a crear teorías al respecto.

De hecho, según fans, días antes de los shows de Rauw Alejandro, fueron vistos en el Cajón del Maipo.

🚨RAUW ALEJANDRO se vino antes a chile para estar unos días con PALOMA MAMI JUNTOS EN EL CAJÓN DEL MAIPO pic.twitter.com/MegHA2MPMS — c 𖤓 (@camilasanh) October 13, 2025

Además, el periodista Pablo Candia reveló detalles al respecto mediante redes sociales. «Está enamoradísima de él. Me cuentan que Rauw Alejandro ha visitado hartas veces Chile y todo este amor en secreto que tienen ellos dos sería finalmente liberado en uno de los shows que tendría Rauw Alejandro en nuestro país», indicó.

Cabe destacar que el último show es hoy, 15 de octubre. De este modo, esta noche se debería anunciar la relación, según el periodista.

«Estuvieron toda la semana pasada en el sur! En la casa de los familiares de Paloma! Lo conté ayer en Tik tok!», agregó el periodista.

Por otro lado, el medio Infama compartió una publicación en la que dieron como un hecho la relación entre Paloma Mami y Rauw Alejandro.

De todos modos, ninguno de los involucrados ha confirmado la relación

