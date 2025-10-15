«Es una imbecilidad»: José Miguel Viñuela alza la voz tras críticas por su imitación a José Antonio Neme

Recientemente, en Fiebre de Baile de CHV, José Miguel Viñuela dio mucho que hablar con su aparición imitando a José Antonio Neme. Personaje que lleva el nombre José Antonio Nepe.

En esta instancia, hizo una coreografía y compartió con los participantes, lo que provocó múltiples reacciones a través de redes sociales.

Vale señalar que en Mucho Gusto de Mega José Antonio Neme se refirió a la imitación de Viñuela. Instancia en la que se le tomó con humor, dejando en claro que no lo encuentra una ofensa.

No obstante, esta imitación no le pareció correcta a muchas personas. De este modo, el animador recibió múltiples críticas en redes sociales por su personaje José Antonio Nepe.

José Miguel Viñuela indicó en conversación con Fotech que el mismo rostro de Mega lo ha ayudado con su imitación.

«Siempre que he hecho el personaje, le he contado. Y él me ha dado varios tips para poder imitarlo mejor», comentó.

José Miguel Viñuela responde a las críticas

Además, José Miguel Viñuela se refirió a las críticas de quienes apuntan que su personaje ridiculiza a los homosexuales.

«Frente a eso, no tengo ningún comentario. Esta es una caricatura divertida de un personaje de la tele. No me meto en lo otro, porque no tiene ningún sentido. Es una imbecilidad. Jamás lo percibiría así», mencionó.

«Lo que más me importa es que el directamente imitado, que es el Jose, sabe cómo lo hago. Ya me ha visto en otras oportunidades, me ha dado tips, me da consejos y se lo ha tomado súper en buena onda. Y eso es lo único que me importa, el resto me da lo mismo», añadió José Miguel Viñuela.

Además, expresó: «Es un personaje nomás. Punto. Además, hubo una coreografía que se ensayó y todo. Si esto era humor, desde el lado del baile».

En este sentido, dejó en claro que el personaje «está construido sobre el carácter del Jose y eso es lo que a mí me interesa recalcar».

