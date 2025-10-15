Concierto de Anuel AA en Chile es reprogramado: Conoce la nueva fecha, motivos y qué pasará con las entradas

En la tarde de este miércoles, la productora Iguana informó la reprogramación los conciertos de Anuel AA en Lima y Santiago de su gira «Real Hasta la Muerte 2» por «razones de fuerza mayor»

De este modo, el concierto, que en primera instancia se iba a llevar a cabo este sábado 18 de octubre, se realizará el domingo 7 de diciembre (víspera de feriado).

Cabe destacar que el concierto se llevará a cabo en el mismo recinto, que se iba a hacer en primera instancia: El Estadio Santa Laura USEK.

¿Qué pasará con las entradas del concierto de Anuel AA en Chile?

Desde Iguana, informaron que «los tickets adquiridos (para Anuel) continúan siendo válidos para la nueva fecha, sin necesidad de realizar ningún cambio».

Además, en el caso de quienes no lleven a cabo el proceso de devolución, podrán acceder a descuentos de un 30% en los próximos conciertos de este 2025 de la productora ya nombrada.

Este descuento estará vigente una vez que finalice el plazo de devolución se podrá canjear utilizando el usuario de PuntoTicket.

Por otro lado, quienes quieran solicitar la devolución de dinero de su entrada para el concierto de Anuel, podrán hacerlo mediante el sitio web de la ticketera ya nombrada, entre el 24 de octubre y el 6 de noviembre.

Cabe destacar que desde Iguana indicaron que quienes quieran conocer más información o tengan dudas, pueden resolverlas escribiendo a hola@iguanalive.com o al WhatsApp +569 5766 0206.

Revisa el comunicado de la productora:

Vale señalar que Anuel AA tiene una gran fanaticada en Chile. Esto quedó demostrado en su última visita, cuando el puertorriqueño llevó a cabo cuatro conciertos en el Movistar Arena.

De este modo, la noticia ha dado mucho que hablar entre sus fans. Sin embargo, tienen la posibilidad de verlo el próximo 7 de diciembre en el Estadio Santa Laura USEK.

