Filtran romance que impactará en Canal 13: Ella tiene 40 años y él 23

Próximamente nuevos participantes se sumarán al reality de Canal «Vecinos al Límite». Estamos hablando de Camilo Huerta, Laura Prieto, Agustín Pastorino, Natu Urtubias y Vanessa Santos.

De este modo, se espera que se vivan nuevos romances, polémicas y romances. De hecho, se dio a conocer que se desarrollará un nuevo affaire, el que sin duda dará que hablar.

Resulta que según informó LUN, Laura Prieto y Bastián Muñoz, el joven hijo de Kanela conocido como Bimza iniciarán una relación en el encierro.

Esta situación no pasará desapercibida, ya que ambos tiene una gran diferencia de edad, el tiene 23 años y ella 40. Además, el joven ya había tenido algo con Catalina Gaete.

Aseguran que Bimza y Laura Prieto iniciarán romance en «Vecinos al Límite»

Según señaló LUN, todo iniciará apenas llegue al reality. «La vio entrar y Bimza fijó los ojos en ella. No se demoró nada en acercarse. Muy seguro y canchero le insinuó sin filtro que le gustaba y le propuso que podrían estar juntos», indicó el medio.

En este sentido, frente a la gran diferencia de edad entre ambos, Laura Prieto le indicará: «Podría ser tu mamá».

Sin embargo, Bimza no se dará por vencido tan rápido y responderá: «Entonces puedes ser mi mamacita».

Vale señalar que según informó LUN, la relación entre ambos avanzará con el tiempo. De hecho, aseguran que se darán su primer beso en una fiesta frente al resto de participantes de «Vecinos al Límite».

Sin embargo, esto no es todo. También aseguraron que en tiempo real ya están pidiendo privacidad. «Lo estarían pasando bien e incluso pidiendo consentimiento a las cámaras para tener más intimidad», expresaron.

También te podría interesar leer en RadioActiva: «Oleaje salvaje»: Latife Soto enciende las alarmas tras predecir que fuerte temblor afectará a Chile y lanza preocupante advertencia a televidentes

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google