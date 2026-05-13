Jordi Castell entrega nuevos detalles del caso del animador que acusó de estar «involucrado con menores de edad» y «excesos de drogas»

Recientemente, Jordi Castell se refirió a las duras acusaciones que hizo hace algunos días en el programa «Tal Cual». Instancia, en la que apuntó contra un animador nacional.

Recordemos que el fotógrafo lanzó la «bomba» mientras en el espacio hablaban de los rostros «intocables» de la televisión.

«Los programas de farándula y los panelistas de farándula como que están, no sé si muteados o censurados, pero están entre ellos agarrándose, unos con otros, cuando en el fondo hay problemas más graves, de canales grandes, porque no voy a decir qué canal, de canales grandes, de animadores que están en una situación bastante atractiva para poder hablarlo, incluso en programas de farándula de este canal», expresó Jordi Castell en dicha oportunidad.

Asimismo, expresó: «Hay situaciones legales, en las que ningún canal se va a querer meter».

Posteriormente, Jordi Castell reveló que este animador estaría «involucrado con menores de edad, con excesos de drogas».

Estas declaraciones no pasaron desapercibidas y recientemente, el fotógrafo se refirió al tema y reveló por qué no ha revelado el nombre del aludido.

Las palabras de Jordi Castell

A través de su cuenta de Instagram, el comunicador indicó: «Sí, es cierto que se habla de menores, es cierto que es alguien que comete excesos y es cierto que todos sabemos quién es… ¿Por qué no lo decimos? No porque queramos encubrir la situación ni ser cómplices. Es algo mucho más sencillo».

En este sentido, Jordi Castell indicó que «esos menores tienen padres, esos padres ya iniciaron acciones legales; esas acciones legales están no sé en qué tribunal y desconozco el proceso judicial que hay, y esta es la razón por la que uno debe ser cauto como comunicador».

Además, el fotógrafo expresó: «Yo con esto no estoy buscando más pantalla, se los prometo. No me interesa trabajar en cosas distintas a las que trabajo. No quiero más trabajo del que ya tengo, porque el que tengo me gusta harto. No estoy descontento con las cosas que hablo (…) esto se trata de correr un poquitito más allá la línea».

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google