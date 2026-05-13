Famosa chica reality impacta tras confesar que Cristiano Ronaldo le escribió y le pidió su número: mostró las pruebas

Recientemente, una exparticipante del reality «Tierra Brava» (Canal 13) y «Gran Hermano Chile»(CHV) generó gran impacto con una confesión de su vida personal.

Se trata ni más ni menos que de Alexandra «Chama» Méndez, quien dio a conocer que hace algunos años le escribió Cristiano Ronaldo.

La inesperada confesión de Chama

En conversación con Max Araya, en el programa «Once Stream», la popular exchica reality sorprendió a todos los presentes con su revelación.

Esto ocurrió después de que Araya le consultó: «¿Te ha escrito algún famoso?». Frente a esto, Chama contestó «Cristiano Ronaldo».

Ante tal revelación, el joven consultó: «¿Chama te escribió Cristiano Ronaldo?».

Frente a esto, Chama incluso le mostró los chats. «Mira, para que veas que no miento te voy a mostrar. Pero fue hace muchos años, cuando yo hice Hombres y Mujeres y Viceversa en 2017», expresó.

«Me pone un signo de interrogación y me pone: ‘Hola, ¿estás en Madrid?’. Yo le puse que no, porque me había ido a Torino», indicó Alexandra Méndez.

Además, la exparticipante de Tierra Brava señaló que luego siguieron hablando. «Conversamos, él estaba en Alemania jugando en Múnich y me dijo: ‘¿Cuándo vuelves a Madrid?’. Y nada, de ahí conversamos, me pidió mi número y hablamos por WhatsApp», mencionó.

Vale señalar que Chama dio a conocer que Cristiano Ronaldo no ha sido la única figura del fútbol que le ha escrito. En este sentido, confesó que Neymar también le escribió en alguna oportunidad.

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