Fue acusado de sobrepasarse con sus compañeras y ahora manda potente mensaje: «Ponganse los pantalones»

Recientemente, Miguelito alzó la voz luego de que se viralizaron unas graves acusaciones en su contra.

En concreto, Alexandra «Chama» Méndez, quien fue su compañera en el reality de Canal 13 «Tierra Brava» lanzó unas duras declaraciones contra el actor de «Detrás del Muro».

En el programa, «Juzgamos y nos funamos» de Danilo 21, la venezolana indicó que que Miguelito habría tenido comportamientos indebidos en el encierro.

«Agarraba nalga, jodía, metía el dedo por aquí, era sadiquito», acusó Chama Méndez.

Además, lo acusó de hacerse la víctima. «Se la daba de niño y creía que era un niño, un niño de 40 años, entonces ahí tú decías: ‘Pero a mí tú no me estés tocando’», lanzó.

Estas declaraciones dieron mucho que hablar y recientemente, el mismo Miguelito alzó la voz.

Las palabras de Miguelito tras graves acusaciones de Chama

Durante esta semana, a través de sus historias de Instagram, Miguelito respondió sin mencionar a la venezolana de manera directa.

Esto ocurrió mientras participaba de una actividad de la fundación Deportista por un Sueño que se llevó a cabo en el Palacio de la Moneda.

En esta oportunidad, Miguelito aprovechó de mandarle un mensaje a la farándula. «Por favor dejen de darle tribuna a gente mala, cuya única intención es destruir», expresó.

«Ojalá la prensa pudiera visibilizar esta cosa (la actividad)… y no darle visibilidad a gente malintencionada que su única intención es destruir, querer joderle la vida a otra persona con mentiras más encima», añadió el comediante.

Además, el actor de «Detrás del Muro», expresó: «¿Por qué le dan importancia? Solo por rating (…) pónganse los pantalones».

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