De impacto: Canal de la televisión abierta llega a su fin tras 20 años por incumplir normativa

Recientemente, se dio a conocer una noticia que generó gran impacto en el mundo de la televisión. Resulta que el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) optó por caducar las concesiones de Telecanal. De este modo, sus transmisiones terminarán después de 20 años al aire.

La decisión se tomó el lunes 4 de mayo. En tanto, el motivo principal fue incumplir el nivel de cobertura digital que pide la ley.

El fin de Telecanal

A través de un comunicado, el CNTV indicó: «A la fecha, Canal Dos S.A (conocido como Telecanal) era titular de siete concesiones de radiodifusión televisiva de libre recepción de carácter digital en Arica, Antofagasta, Copiapó, Iquique, Chuquicamata, La Serena y Santiago. Todas las concesiones de la zona norte fueron otorgadas producto de la migración de tecnología analógica a digital, y se encuentran inactivas respecto de sus señales secundarias».

y esta inactividad siguió a pesar de que la empresa ya había recibido una sanción en 2022. A esto se le suma «una multa de 50 UTM en 2024 por las mismas causas».

Además, el CNTV dio a conocer que el canal tenía una segunda señal en Santiago, pero que no iniciaron los servicios en el plazo establecido, el cual venció en 2023.

Asimismo, informó que la empresa detrás de Telecanal también incumplió las instrucciones que se les ordenaron producto de otra sanción. Específicamente por retransmisiones de terceros. En concreto, de Russia Today (RT).

De todos modos, el CNTV optó por no «aplicar una nueva sanción por esta conducta al haberse dictado ya la caducidad total de las señales de la concesionaria».

El organismo también consideró un informe de la la Comisión del Mercado Financiero (CMF), el cual detectó que la empresa no entregó información financiera del cuarto trimestre del año pasado.

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