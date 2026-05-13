Trueno en Chile 2026: fecha, recinto y cuándo inicia la venta de entradas

Recientemente, Trueno confirmó que realizará una gira en el marco del lanzamiento de su nuevo álbum titulado «Turr4zo» y uno de sus destinos es Chile.

En concreto, el rapero argentino, se presentará el 9 de octubre de este año en el Movistar Arena.

Vale señalar que el nuevo disco de Trueno cuenta con 14 sencillos, en los que intenta representar la cultura argentina y la identidad «turra».

En este proyecto, el joven fusiona el ADN rapero con otros ritmos como la cumbia villera. El tema principal «Turr4zo», hace un sample al tema «Tírate un Paso» de Los Wachiturros, quienes sin duda dejaron huella y marcaron a una generación.

De todos modos, se espera que en su regreso a Chile, Trueno interprete otros de sus grandes éxitos como «Feel Me» y muchos más.

¿Cómo comprar entradas para el concierto de Trueno en Chile?

La preventa, exclusiva para clientes Cuenta Corriente Digital del Banco Estado iniciará el lunes 18 de mayo a las 10:00 horas. Vale señalar que esta instancia contará con un descuento de un 20%.

En tanto, la venta general para el concierto de Trueno en el Movistar Arena está programada para el miércoles 20 de mayo a las 10:30 horas.

Vale señalar que ambas modalidades se desarrollarán a través del sistema Puntoticket.

Por otro lado, es importante mencionar que Trueno tiene una gran conexión con el público nacional. De hecho, ha venido en diversas oportunidades. Recordemos que en mayo del año pasado también se presentó en el Movistar Arena. Mientras que el 2024 estuvo en el Festival de Viña.

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