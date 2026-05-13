Solomun regresa a Chile en 2026: fecha, recinto y cómo comprar entradas

¡Atención fanáticos! Solomun, ícono de la música electrónica confirmó su esperado regreso a Chile.

El destacado DJ y productor productor bosnio-alemán, se ha posicionado como una importante figura del house y electrónica moderna.

El DJ ha construido un sonido, en el cual converge el house, el techno y melodías emocionales con y influencuas de funk, soul y R&B. De este modo, sus presentaciones se transforman en experiencias profundas y envolventes.

Y próximamente, los fanáticos podrán disfrutar de un show en vivo de Solomun. En concreto, se presentará el 30 de octubre en Espacio Riesco.

Cómo comprar entradas para show de Solomun en Espacio Riesco

El martes 19 de mayo, a las 12:00 horas se realizará una preventa exclusiva para fanáticos. Para acceder a esta hay que inscribirse en https://solomun.agenciasm.cl/, desde el 13 hasta el 17 de mayo a las 23:59 horas.

En tanto, la venta general para el show de Solomun en Chile está programa para el 20 de mayo a las 12:00 horas. Ambas modalidades se desarrollarán a través del sistema Puntoticket.

Vale señalar que los asistentes podrán acceder al Plan de Reserva. Esta modalidad permite asegurar el ticket con el pago inicial de $25.000 (considerando el cargo del servicio) y el resto con tres cuotas sin interese, con cualquier medio de pago.

Solomun, originario de Bosnia que se ha consolidado en Hamburgo es una figura muy influyente en el house y techno mundial. Mediante Dynamic Music ha desarrollado un sonido que fusiona house melódico, deep house y techno. De este modo, ha conseguido reconocimiento mundial con tracks y remixes icónicos como «Around», «Kackvogel» y «Home».

Su icónica residencia «Solomun +1» en Plaza Ibiza fue una verdadera revolución para la cultura clubbing con extensos sets y memorables B2B con invitados especiales.

De este modo, el show de Solomun en Chile ha generado gran expectación y promete ser un importante hito.

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