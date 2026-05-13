«Tuve un año homosexual (…) (Después) Nunca más me gustaron las minas»
En "El Internado", una participante sorprendió con una desconocida revelación con respecto a su vida amorosa.
Recientemente, en el reality de Mega, «El Internado», una participante desarrolló una íntima confesión que ha dado mucho que hablar.
Estamos hablando de ni más ni menos que Camila Nash, quien en conversación con Otakin reveló que en su momento tuvo una relación amorosa con otra mujer.
Esto ocurrió después de que el popular personaje de redes sociales le consultó: «Tú igual eres bisexual, ¿no?».
Frente a esto, Camila Nash le señaló que no. Sin embargo, contó su experiencia.
La revelación de Camila Nash en «El Internado»
En concreto, la chica reality confesó que por menos de un año estuvo con una mujer. «Tuve una relación con una chica. Tuve un año homosexual, menos, como seis meses», indicó.
«(Después) Nunca más me gustaron las minas», añadió Camila Nash.
Frente a esto, Otakin le indicó: «Fue una experiencia». En tanto, la influencer aseguró que llegó hasta ir al psicólogo para entender lo que le sucedió.
«Cacha, que luego fui al psicólogo, porque no entendía, porque después me empezaron a gustar los minos de nuevo. (Le dije) ‘Hueón, yo quiero entender, porque si soy lesbiana no tengo tema'», reconoció.
De este modo, recordó que «me dijo: ‘hace cuánto estás con esta niña’. ‘Hace siete meses’. ‘¿Qué pasó hace siete meses?’. ‘Murió mi tía abuela, que era como mi imagen materna'».
«Me dijo, ‘hue…, inconscientemente la estás buscando en las mujeres y siete meses dura el duelo, por eso se te acabó ahora'», añadió Camila Nash.
«Hue…, quedé para dentro como el cerebro… ¿cachai o no la hue…? (La mente) es loca», añadió.
Es importante señalar que durante su experiencia en «El Internado», Camila Nash formó un vínculo amoroso con Tom Bruisse. Sin embargo, todo terminó mientras estaban en el reality.
