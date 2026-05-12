Restricción vehicular este miércoles 13 de mayo: revisa los vehículos que no pueden transitar en Santiago

El 1 de mayo entró en vigencia la restricción vehicular en Santiago. Esta medida provoca que diversos vehículos no pueden circular en la capital del país con el fin de cuidar la calidad del aire.

En este sentido, la iniciativa se enmarca en el Plan de Gestión de Episodios Críticos del Ministerio del Medio Ambiente. Además, rige en meses de otoño e invierno que es cuando se ve más afectada la calidad del aire.

Es importante mencionar que la restricción vehicular se aplica entre lunes y viernes, excepto feriados. Mientras que el horario es desde las 07:30 hasta las 21:00 horas.

La restricción vehicular de este miércoles 13 de mayo

Los vehículos que tienen restricción vehicular este miércoles 13 de mayo son aquellos que tienen patentes que terminan en estos números:

Automóviles catalíticos inscritos previo al 1 de septiembre del 2011: 2 o 3.

Automóviles no catalíticos que no tienen sello verde: 4, 5, 6 o 7.

Motocicletas de antes del 2002: 4, 5, 6 o 7.

Motocicletas inscritas desde 2002 hasta septiembre de 2010: 2 o 3.

Buses de pasajeros que no cuentan con sello verde: 4, 5, 6 o 7.

Transporte de carga que no cuentan con sello verde: 4, 5, 6 o 7.

Vale señalar que la restricción vehicular se aplica en toda la provincia de Santiago, asimismo, se incluyen las comunas de San Bernardo y Puente Alto.

Por otro lado, los vehículos que no cuentan con sello verde, no pueden ingresar al anillo de Américo Vespucio. Esto sin importar el último número de su patente.

En este sentido, la recomendación es que los conductores estén pendientes a la restricción vehicular cada día para cuidar la calidad del aire y también evitar sanciones. Las multas por no respetar la normativa se encuentran entre 1 y 1.5 UTM. Esto es equivalente a aproximadamente entre $70 mil y $90 mil.

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