Restricción vehicular jueves 14 de mayo: revisa las patentes que no pueden circular en Santiago

El 1 de mayo entró en vigencia la restricción vehicular en Santiago. Esta medida significa que diversos vehículos no pueden transitar por la capital del país dependiendo del último número de su patente.

La finalidad de esta medida es cuidar la calidad del aire. De hecho, pertenece al Plan de Gestión de Episodios Críticos del Ministerio del Medio Ambiente.

Asimismo, la restricción vehicular se aplica en meses de otoño e invierno que es cuando más empeora el tema de la contaminación.

Vale señalar que esta medida rige entre lunes y viernes, con excepción de días feriados. Mientras que el horario es desde las 07:30 hasta las 21:00 horas.

Revisa la restricción vehicular de este jueves 14 de mayo

Los vehículos que tendrán restricción vehicular en Santiago durante este jueves 14 de mayo son aquellos que tienen patentes que finalizan en estos números:

Automóviles que son catalíticos, inscritos antes del 1 de septiembre de 2011: 4 o 5.

Automóviles no catalíticos que no tienen sello verde: 8, 9, 0 o 1

Motocicletas previas al 2002: 8, 9, 0 o 1

Motocicletas inscritas desde 2002 a septiembre de 2010: 4 o 5.

Buses de pasajeros sin sello verde: 8, 9, 0 o 1

Transporte de carga sin sello verde: 8, 9, 0 o 1

Es importante dejar en claro que la restricción vehicular rige en toda la provincia de Santiago, incluyendo las comunas de Puente Alto y San Bernardo.

Por otro lado, los vehículos que no tienen sello verde no pueden transitar dentro del anillo de Américo Vespucio, independiente del número en que termina su patente.

De este modo, se recomienda a los conductore estar pendientes a la restricción vehicular para cuidar la calidad del aire y también evitar ser multados. Las sanciones por no respetar la normativa se encuentran entre 1 y 1.5 UTM. Esto se traduce aproximadamente desde $70 mil hasta $90 mil.

Vale señalar que la medida estará en vigencia hasta el 31 de agosto. En tanto, para conocer más información o saber la restricción para los otros días de la semana puedes revisar el sitio web del Gobierno.

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