Quiebre amoroso remece a Fiebre de Baile de CHV: fin de relación se conoció en plena emisión del programa

Recientemente, en Fiebre de Baile, se dio a conocer un inesperado quiebre amoroso. Resulta que Raúl Peralta le puso fin a los rumores con respecto a su relación con la bailarina Alesenka Lesenka, con quien estuvo durante meses y confirmó que está soltero.

En esta instancia, Diana Bolocco le consultó directamente acerca de su estado sentimental.

De este modo, el jurado del estelar de CHV confirmó lo que muchos sospechaban desde antes, debido a la ausencia de publicaciones en redes.

«¿Raúl, tú estás soltero?», le consultó directamente la animadora de Fiebre de Baile.

Frente a esto, el bailarín afirmó: «Estoy soltero».

El romance entre Raúl Peralta la Alesenka Lesenka

En febrero, el bailarín dio a conocer su relación con Alenka Lasenka.

Vale señalar que la joven vive en Rusia, por lo que el hecho de que fuera un amor a distancia, dio mucho que hablar.

Por otro lado, es importante señalar que, según consignó FMDOS, los rumores por un posible romance entre ambos inició en agosto del año pasado. Instancia e la que Raúl Peralta bailó en Moscu con una miesteriosa mujer en un evento. Tiempo después dio a conocer que se trataba de Alesenka Lesenka, quien es bailarina profesional.

Vale señalar que por el momento, todavía no se conocen detalles sobre las razones del quiebre. Sin embargo, se podría inferir que la distancia podría haber afectado.

De este modo, Raúl Peralta se encuentra centrado en su trabajo en Fiebre de Baile, proyectos relacionados al baile y sus hijos.

