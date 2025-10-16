Mala Rodríguez llega a Chile con shows en Santiago y Valparaíso: conoce las fechas y cómo comprar entradas

Mala Rodríguez, destacada rapera española, celebrará el aniversario número 25 de «Lujo Ibérico» con una gira internacional que la traerá de regreso a Chile.

Vale señalar que el disco ya nombrado tiene gran importancia y marcó un antes y un después en la historia del hip hop en español.

En su retorno a Chile, Mala Rodríguez hará un repaso por grandes canciones que marcaron a toda una generación y que la posicionaron como una pionera en el género.

Cabe destacar que la destacada artista se presentará en Santiago y Valparaíso en nuestro país.

Fechas de Mala Rodríguez en Chile

El 30 de octubre, Mala Rodríguez se presentará en Ruta 78 (Santiago), el 31 de octubre en Club Chocolate (Santiago) y finalizará en Club Segundo Piso de Valparaíso, el 1 de noviembre.

Vale señalar que importantes figuras de la escena nacional van a abrir estos shows. La primera noche lo harán Rayokuza & DJ Oezy, el 31 de octubre Aura Baby y el 1 de noviembre en Valparaíso será el turno de DJ Transe y Ammeli.

Las entradas para los shows de Mala Rodríguez ya están a la venta. Para los de Santiago en Ticketone, mientras que para Valparaíso en PortalTickets.

Vale recordar que «Lujo Ibérico» posicionó a la española en el mundo del rap. Esto no fue solamente por su innovadora mezcla de sonidos atrevida, sino también por la franqueza de sus letras.

Temas como «Yo marco el minuto» o «Tengo un trato» se convirtieron en verdaderos himnos para una generación que encontró una fusión perfecta de fuerza, vulnerabilidad y rebeldía.

Mala Rodríguez cuenta con una tremenda trayectoria. Cuenta con álbumes como «Alevosía», «Malamarismo» y «Bruja». Además, ha colaborado con artistas comoJulieta Venegas, Calle 13 e Ibeyi.

Incluso ha colaborado con artistas nacionales como Denise Rosenthal y Polimá Westcoast.

Durante su carrera «La Mala» ha destacado por su autenticidad y estos shows en Chile son un tremendo momento para celebrar vigencia de la artista y reencontrarse con el espíritu que hizo que «Lujo Ibérico» se transformara en un clásico.

