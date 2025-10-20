Ignacia Michelson revela las operaciones que se ha realizado y el millonario monto que ha gastado: «Muchas las pagó mi papá y otras unos pololitos»

En el último episodio de Mundos Opuestos de Canal 13, Ignacia Michelson habló sobre las cirugías estéticas a las que se ha sometido y lo que ha gastado en ellas.

En conversación con Samira Jalil y Disley Ramos, la joven dio a conocer detalles de los procedimientos que se ha hecho.

En este sentido, Ignacia Michelson que dio a conocer que cuando tenía 15 años se hizo su primera operación.

«Me operé las pechugas, en Chile, se puede con la autorización de los papás. Lo que pasa es que yo no tenía nada, fui al médico, yo tenía como trauma, por así decirlo», indicó.

«‘¿Para qué va a esperar a los 18 si ya no le van a crecer las pechugas?’. En verdad mi papá no quería, pero la Jenny, que es mi mamá, lo convenció, no sé cómo», añadió Ignacia Michelson.

En este contexto, la joven dio a conocer los procedimientos a los que se ha sometido. «El culo operado, lipo, tetas, labios, ácido, también me rejuvenecí allá abajo. Me hice un blanqueamiento y un tratamiento», indicó.

Ante esto, Disley Ramos le preguntó si es que se arrepiente de alguna intervención.

En este sentido, Ignacia Michelson lanzó una advertencia. «Yo tengo, ya deben saber, tengo metacril en el poto. Es biopolímero, es lo peor que uno se puede poner, por favor que no lo engañen, que en verdad es súper grave, súper peligroso», indicó.

Ignacia Michelson revela el millonario monto que ha gastado en intervenciones

La influencer y chica reality dio a conocer que ha gastado mucho dinero en operaciones. Sin embargo, no ha salido todo de sus bolsillos.

«Yo creo que más de $50 millones», indicó Ignacia Michelson.

«Pero no todas las pagué yo. Muchas las pagó mi papá y otras unos pololitos que tuve. Yo ‘ay, quiero una lipo’ y ellos me decían ‘ay, mi amor, vamos a ver juntos’. Ellos mostraban la tarjeta y una no es hue…, no va a sacar la de ella. Después terminaban y no aprovecharon nada. Hue… diría yo», añadió en el programa de telerrealidad.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google