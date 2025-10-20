Importante figura de Mundos Opuestos abandona el reality por problemas de salud: «Me siento muy mal. Estaba como zombi»

En el capítulo de este domingo de Mundos Opuestos, se pudo ver la salida de una reconocida participante del reality de Canal 13.

Hablamos de ni más ni menos que de Ignacia Michelson, quien abandonó el espacio por un problema de salud, el que no fue especificado.

La noticia la dio a conocer el conductor del reality, Sergio Lagos.

«Ha sido larga la aventura y la aventura tiene costos en lo emocional, en lo físico», indicó.

“Los doctores han señalado que tu situación es más compleja de lo que podemos tolerar y lamentablemente vas a requerir tratamiento específico. Vamos a tener que dejar partir a Ignacia de Mundos Opuestos”, añadió el conductor de reality de Canal 13.

La influencer se mostró triste por dejar el espacio y señaló: «Pero en verdad me siento muy, muy, muy mal. Ya estaba como zombi, yo acá y creo que es lo mejor para mí también».

En tanto, el animador del espacio de Canal 13 expresó: «Sabemos que la salud es siempre lo más importante, pero en lo personal quiero y creo que me uno con tus compañeros, te quiero dejar un aplauso por todo lo vivido en esta experiencia».

Mientras que Atenea, Inteligencia Artificial del reality comentó: «Lamento mucho tu partida, más aún por temas de salud y no por una competencia. Quiero agradecerte todo tu esfuerzo y que fueras parte de esta aventura. La casa de Mundos Opuestos no será la misma sin ti».

En este sentido, Ignacia Michelson se despidió de sus compañeros. «Sigan resistiendo, que esto va a ser la puerta para cumplir sus sueños, que lo den todo y más. Los quiero mucho, los voy a extrañar y les deseo lo mejor a todos… y que gane el mejor», mencionó la chica reality.

