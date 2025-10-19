«El dolor fue salvaje»: Daniella Campos entregó más detalles sobre su problema de salud tras salida de El Internado

Daniella Campos estuvo en el centro de la polémica hace unos días, tras confirmarse su salida de El Internado, el nuevo reality de Mega. Fuentes aseguraron que hubo una fuerte discusión que terminó con su expulsión, sin embargo, el canal lo desmintió.

Desde Mega, afirmaron que se debió a complicaciones a su salud, lo que después, la propia comunicadora confirmó.

Daniella Campos entregó más detalles sobre su problema de salud tras salida de El Internado

En conversación con LUN, Daniella Campos contó con detalles su problema de salud, que terminó con su salida del reality. Según sus palabras, sufre de «neuralgia del trigémino«, enfermedad que provoca un dolor similar a descargas eléctricas en la cara.

Daniella habría sufrido tres crisis debido a esta enfermedad: «La primera crisis fue en mi habitación, estando bajo las cámaras. Fue terrible, me sacaron rápidamente en una camilla y me llevaron a otro espacio, donde teníamos médico y auxiliares de enfermería 24/7″.

«No había tenido una crisis así en casi dos años y justo me dio una un mes y medio antes de irme al programa a Perú. Fue súper sorpresivo, porque siempre estas cosas se me activan cuando me operaban, no de la nada, entonces yo lo atribuí a un estado gripal«, agregó.

Además, Daniella Campos sufrió 2 crisis más: «Pasaron como dos días y me dio la segunda, y luego pasaron unos siete días y me dio la tercera«.

«En la segunda me dieron los primeros auxilios en el encierro y después me trasladaron para que me chequearan y pudiera volver, porque esto te agarra el ojo, los dientes, la nariz, son descargas eléctricas súper fuertes«, explicó.

Daniella Campos contó que durante su segunda crisis se asustó mucho: «al principio no podía hablar, no podía ni siquiera explicarle al doctor. Y es complicado cuando no estás cerca de tu equipo médico, en otro país«.

«Fueron muy reiterativas. Tres seguidas son harto, no es una situación fácil de manejar. Además, el dolor fue salvaje, me volví a asustar porque fue como rememorar esos tiempos donde tuve súper activado mi nervio trigémino y se me paralizó la parte izquierda de la cara. Eso me asustó mucho, que me volviera a pasar, y estando lejos. Fue lo que más me preocupó«, reveló la periodista.

En cuanto a su estado de salud actual, Daniella Campos afirmó: «estoy con la corriente activa y con analgesia permanente ahora. Con 900 milígramos de pregabalina, y a la espera de mi operación, que he esperado hace un año y medio. A mí me encantaría que esta fuera la oportunidad de poder hacerla y mejorar mis temas de salud lo antes posible«.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google