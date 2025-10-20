Latife Soto había adelantado cambio de cara a las elecciones presidenciales y sorprende con nuevo aviso: «Espérense un poquito»
Latife Soto recordó una antigua predicción que se habría cumplido y adelantó más cambios de cara a las elecciones presidenciales.
Durante la jornada de este domingo, Latife Soto llevó a cabo un live en redes sociales junto a José Antonio Neme.
Como suelen hacerlo en este espacio digital, ambos hablaron sobre diversas predicciones que ha lanzado la tarotista.
En este sentido, recordaron un presagio que hizo Latife Soto a mediados de septiembre con respecto a las elecciones presidenciales que están cada vez más cerca.
«Las noticias van a llegar antes… bien temprano se van a saber los resultados. Estamos hablando de la segunda vuelta. Parece que es un hombre», indicó en dicha oportunidad.
Además, aquella vez Latife Soto expresó: «Yo creo que va a ir una mujer y un hombre peleando fuerte, van a pasar algunos… van a haber dos que van a tener muchos más votos de lo que las encuestas decían: Parisi y Kaiser. Ellos dos van a dar una sorpresa en cuanto a sus votos».
«No todas las personas son encuestadas. Hay gente que no habla y después expresa su opinión en el voto», agregó.
José Antonio Neme destaca predicción de Latife Soto que se habría cumplido
Recientemente, en el espacio digital que comparten, José Antonio Neme recordó la predicción de Latife Soto.
«En la de Cadem de hoy dice que está empatado Parisi, Kaiser y Matthei, y tú habías dicho que veías a dos hombres que, de repente, subían», indicó el periodista de Mega.
Por su parte, Latife Soto expresó: «Sí, yo les dije. Y espérense un poquito, porque esos hombres van a seguir subiendo, y yo veo bajar a Matthei. Los resultados nos van a sorprender».
«Yo la veo bajar (a Matthei) y se tiene que cuidar, porque van a estar haciendo cositas para hacerla bajar más», finalizó la guía espiritual.
