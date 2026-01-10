Fallece el periodista Andrés Caniulef a los 48 años en su domicilio en Santiago

Este viernes se confirmó el fallecimiento del periodista y ex animador Andrés Caniulef, quien fue hallado sin vida en su domicilio, en la comuna de Santiago.

Según los primeros antecedentes, el comunicador fue encontrado en su departamento, ubicado en un edificio en la intersección de las calles Santo Domingo con Mac-Iver. Las circunstancias de su muerte aún no han sido esclarecidas y forman parte de una investigación en curso.

Tras el hallazgo, equipos de emergencia acudieron al lugar e intentaron reanimarlo, sin resultados. Andrés Caniulef tenía 48 años y desarrolló una trayectoria ligada principalmente al periodismo de espectáculos y a la televisión chilena.

La información fue dada a conocer públicamente por la periodista Cecilia Gutiérrez a través de su cuenta de Instagram. “Esta es una noticia que no me gustaría dar”, señaló al informar el fallecimiento del comunicador.

Posteriormente, entregó más detalles sobre la situación. “Sufrió una descompensación, un paro cardíaco, por motivos que obviamente van a ser parte de la investigación. Lo digo con mucha pena, porque lo conozco, tuve el placer de compartir y trabajar con él y lo lamento mucho”, afirmó.

El fallecimiento de Andrés Caniulef generó reacciones en el mundo de la televisión, donde colegas y cercanos manifestaron su pesar por la partida del periodista.

Noticia en desarrollo…

