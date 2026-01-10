Sigue haciendo historia en Chile: Bad Bunny cautivó a sus fanáticos y sorprendió con múltiples guiños en su primera fecha en el Estadio Nacional

En la noche de este viernes 9 de enero, Bad Bunny la rompió con el primero de sus tres conciertos en el Estadio Nacional en el marco de su gira «Debí Tirar Más Fotos World Tour».

El show comenzó pasado las 21:00 horas con un video de dos jóvenes chilenos sentados en la calle. Posteriormente, el puertorriqueño le dio inicio a su show con «La Mudanza» y luego interpretó «Calladita» en versión salsa. Todo esto acompañado de diversos músicos.

Posteriormente, el público nacional fue sorprendido con una breve interpretación de «El derecho de vivir en paz» de Víctor Jara. El momento fue protagonizado por uno de los músicos, quien hizo que los presentes corearan con todo la icónica canción.

Este momento dio mucho que hablar, ya que en este mismo recinto, el recordado artista chileno fue detenido y torturado durante la dictadura.

Bad Bunny sigue fortaleciendo su lazo con Chile

Posteriormente, Bad Bunny continuó con su gran repertorio y finalizó la primera parte de su show con «Nueva York».

Luego se fue para la «casita», pero antes de eso en la pantalla apareció una especie de sapo, quien alabó a Chile. En este sentido, reveló distintas comidas y lugares que quiere conocer.

Y en la popular «casita», Bad Bunny interpretó grandes éxitos como «Un Verano Sin Ti», «Neverita», «Veldá» y «Mónaco». Después de esta última, el puertorriqueño sorprendió con «Soy Peor», la que fue su canción sorpresa, la cual no se volverá a repetir en ninguna otra función de su gira.

Posteriormente, siguió en este mismo sector y cautivó a su fanaticada con temas como «Yo Perreo Sola» y «Safaera».

Al rato, Bad Bunny regresó al escenario principal para llevar a cabo su tercera y última parte del show. De este modo, cantó canciones como «Ojitos lindos», «KLOuFRENS», «BOKeTE» «DtMF» y «EoO».

Y cerca del final del show, Bad Bunny compartió un emotivo mensaje, en el que llamó a disfrutar los momentos sencillos, felices y a quienes te quieren.

Además, durante el espectáculo, el puertorriqueño también le agradeció a sus fanáticos nacionales por el apoyo que siempre la han dado, desde el inicio de su carrera.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google