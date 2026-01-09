¿Qué es la casita de Bad Bunny y en qué sector del Estadio Nacional está ubicada?

Estamos a solamente unas horas del esperado primer concierto de Bad Bunny en Chile, quien también se presentará el 10 y el 11 de enero en el Estadio Nacional.

De este modo, existe gran expectación por los shows del puertorriqueño, los que contarán con un elemento clave que ha sido parte de su gira «DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour». Hablamos de «La Casita».

Este es un escenario secundario, en el cual Bad Bunny estará durante gran parte de sus conciertos.

¿Qué es la «casita» de Bad Bunny?

La «casita» toma un importante rol en la segunda parte del show del «Conejo». Lugar en el que canta por cerca de 30 minutos.

Esta es una réplica de una vivienda de Puerto Rico y acá Bad Bunny recibe invitados como músicos y amigos. De este modo, recrea lo que sería una fiesta en el barrio.

Vale señalar que esta estructura la creó la diseñadora Mayna Magruder Ortiz, quien tomó como referencia casas típicas de Levittown, en Toa Baja. Una comunidad, que fue creada pensando en veteranos de guerra en Puerto Rico.

La «casita» de Bad Bunny cuenta con elementos como un bar, un televisor, sillas, mesas, una terraza, balcón y plantas. En total tiene una capacidad para cerca de 60 personas.

Vale señalar que una de las grandes atracciones de este elemento es que cuenta con invitados locales y figuras del espectáculo. De este modo, ha generado gran incertidumbre entre los fanáticos chilenos.

La «casita» se encuentra ubicada en el final de cancha general (WELTiTA), cerca de galería (VOY A LLeVARTE PA PR).

