Calor en la Región Metropolitana: Iván Torres adelantó altas temperaturas para este fin de semana en Santiago
En la mañana de este viernes, el meteorólogo Iván Torres reveló en el matinal de TVN las altas temperaturas que se esperan durante este fin de semana en Santiago.
