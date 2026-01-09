Bad Bunny en Chile 2026: este es el posible setlist de los conciertos en el Estadio Nacional
Faltan solamente horas para el esperado primer concierto de Bad Bunny en Chile y a continuación te dejamos las canciones que podría interpretar.
¡Llegó el día! Hoy viernes 9 de enero se llevará a cabo el primero de los tres conciertos de Bad Bunny en el Estadio Nacional en el marco de su gira «Debí tirar más fotos World Tour».
Recordemos que el «Conejo Malo» también se presentará los días sábado 10 y domingo 11 de enero en el recinto ubicado en Ñuñoa.
Se espera que en estas instancias, Bad Bunny interprete sus mayores éxitos y que sorprenda con la «casita», que se ha transformado en un punto clave de sus shows.
Vale señalar que la «casita» es una réplica de una vivienda típica de Puerto Rico. Esta funcionará como un escenario secundario y ya se encuentra instalada en el Estadio Nacional. Se trata de una edificación de 12,8 metros por lado que tiene capacidad para unas 60 personas.
Este es el posible setlist de los conciertos de Bad Bunny en Chile 2026
El sitio web setlis.fm dio a conocer las canciones que interpretó Bad Bunny en la más reciente fecha de su gira mundial en México. Te las dejamos a continuación:
- LA MUDANZA
- Callaíta (Salsa Version)
- PITORRO DE COCO
- WELTITA (con Chuwi)
- TURISTA
- BAILE INOLVIDABLE
- NUEVAYOL
- VELDÁ
- Tití me preguntó
- Neverita
- Si veo a tu mamá
- VOY A LLEVARTE PA PR
- Me porto bonito
- No me conoce
- Bichiyal
- Yo perreo sola
- Efecto
- Safaera
- Diles
- MONACO
- CAFÉ CON RON
- Cielito Lindo
- Ojitos lindos
- KLOUFRENS
- DÁKITI
- El apagón
- DTMF
- EOO
Es importante señalar que Bad Bunny ha sorprendido en cada presentación cantando una nueva canción que no se vuelve a repetir durante la gira.
Los teloneros del show
Desde Bizarro ya confirmaron a los teloneros de los shows de este viernes y sábado de Bad Bunny. Por otro lado, el del domingo se mantiene en secreto.
Hoy, 9 de enero, a las 19:00 horas se va a presentar Anttonias y a las 20:00 horas la agrupación puertorriqueña, Chuwi.
En tanto, el sábado, a las 19:00 horas lo hará Katteyes y a las 20:00 horas nuevamente Chuwi.
Y de acuerdo a Bizarro, Bad Bunny subirá al escenario a las 21:00 horas.
