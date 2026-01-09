Bad Bunny en Chile 2026: anuncian a teloneros de los esperados conciertos en el Estadio Nacional

Existe gran expectación con respecto a los conciertos que desarrollará Bad Bunny en Chile. En este sentido, muchos fanáticos se preguntan quiénes serán los encargados de abrir los shows.

Recordemos que el puertorriqueño se presentará los días 9, 10 y 11 de enero en el Estadio Nacional en el marco de su gira «DeBÍ TiRAR MáS FOToS».

Confirman a los teloneros del concierto de Bad Bunny en Chile

Desde la productora Bizarro dieron a conocer quiénes estarán a cargo de abrir los shows de este viernes y sábado del concierto de Bad Bunny. Por otro lado, el artista que teloteará el domingo se mantiene en secreto.

De este modo, hoy 9 de enero, a las 19:00 horas se presentará Anttonias y a las 20:00 horas la banda puertorriqueña Chuwi.

Por otro lado, el sábado 10 de enero, a las 19:00 horas subirá al escenario Katteyes y a las 20:00 horas Chuwi.

Vale señalar que Anttonias es una banda nacional emergente de rock alternativo que este año dirá presente en Lollapalooza Chile. Se trata de un quinteto liderado por la vocalista Antonia Holzapfel y cuatro músicos.

Por otra parte, Katteyes es una de las voces urbanas más populares en Chile en este momento. La también influencer cuenta con millones de seguidores en redes sociales y múltiples hits. Vale señalar que cuenta con populares colaboraciones con artistas como Jere Klein y Kidd Voodoo.

En tanto, Chuwi es un cuarteto puertorriqueño que ha alcanzado gran popularidad por ser parte de la gira de Bad Bunny y su colaboración en la canción «WELTiTA».

