José Antonio Neme alza la voz tras ser acusado de maltratar a garzón en local: «No soy el tipo más simpático…»
Pablo Candia dio a concoer que fue contactado por un trabajador, quien acusó una mala reacción por parte de José Antonio Neme.
Recientemente, José Antonio Neme alzó la voz luego de que el periodista Pablo Candia dio a conocer que el garzón de un local en Barrio Lastarria lo acusó de maltrato.
Candia reveló la información en el espacio digital «Quién es Uno», el que comparte con Paula Escobar. En esta instancia, mencionó que el rostro de Mega habría sido visto junto a otro hombre.
En este sentido, Pablo señaló que José Antonio Neme habría tenido una mala reacción con un trabajador del restaurante.
«Uno de los trabajadores del local me escribió y me dijo… ‘me vas a creer que vino Neme el domingo, en modo cita, los atendí yo y me trató como las pelotas, fue denigrante, falto de respeto… todo mal'», señaló el también panelista de Primer Plano, quien no reveló su fuente ni dio a conocer registros de lo sucedido.
«La situación fue muy incómoda para el garzón y para quien lo acompañaba. Fue maltratador», agregó Pablo Candia.
Además, indicó: «José Antonio estaba muy molesto, y quien lo acompañaba estaba con su cara desfigurada, o sea, esa cita terminó de mala manera, él era muy guapo. Comieron rápido y se fueron en poco más de una hora».
La versión de José Antonio Neme
En conversación con La Cuarta, Neme señaló: «¿Quieres que yo me haga cargo de alguien que le escribió a Pablo Candia? Lo único que puedo decir es que efectivamente no soy el tipo más simpático de la vida… eso es algo que reconozco… Soy bastante seco a veces».
José Antonio Neme indicó que el restaurante «estaba lleno de gente». Además, expresó: «Pedí una bebida; después pedí otra 20 minutos después, me dicen que tampoco hay, entonces les dije en un tono seco: ‘¿podrían darme una alternativa y resolver el tema?’. Eso fue todo (se ríe)».
Además, mencionó que a pesar de todo dio el 10% de propina. «Me dio lata, comí, dejé la propina y me fui», contó la fugura de Mega.
Si bien prefiere no complicarse, José Antonio Neme señaló que podría sentirse injuriado, ya que no hay registros ni se sabe quién lo denunció.
«En fácil: pedí una bebida, me dio lata y me puse mañoso», indicó. Además, el popular rostro televisivo quiso aclarar que «yo no tengo citas»
