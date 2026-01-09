Latife Soto sorprendió con sus predicciones sobre los humoristas del Festival de Viña 2026: Reveló posibles pifias y una gran sorpresa

Recientemente, en el programa de CHV «Plan Perfecto», Latife Soto lanzó sus cartas y sorprendió con sus predicciones con respecto a los humoristas que dirán presente en el Festival de Viña 2025.

Primero que todo, habló de Stefan Kramer. La tarotista señaló: «Me da la impresión que él para la Teletón quería hacer unos personajes que no pudo hacer, y esos personajes son de la contingencia política. Él va a usar mucha tecnología y se va a mostrar hablando como esas personas. Hay personajes nuevos, gente que ha dado que hablar mucho que hablar en la contingencia».

«Para él es un juego hacer estas imitaciones y va a caer súper bien, se va a posicionar bien en el escenario», añadió.

Además, indicó que Rodrigo Villegas también tendría una buena presentación. «Su escritor está trabajando mucho para presentar algo bastante bueno en Viña. Él se ha preparado y va a bailar en Viña, le va a ir súper bien», mencionó Latife Soto.

Por otro lado, con respecto a Esteban Düch, mencionó: «Con él, todo va a ser una fiesta. Es una persona iluminada y hace reír de verdad. Va a andar todo bien».

Asimismo, señaló que Asskha Sumathra, quien aseguró su participación tras ganar el programa Coliseo de Mega, tendría un gran paso por el Festival de Viña 2026.

«Dicen (las cartas) que le va a ir bien. Ella es como un personaje, entonces todo lo que cuenta tiene que ver con su personaje. A algunos les va a sorprender agradablemente el personaje», indicó Latife Soto.

Latife Soto adelanta posibles pifias en el Festival de Viña 2026

En esta instancia, Latife Soto sorprendió con su predicción sobre la presentación de Piare con Pe.

«Yo no lo veo como un gran éxito; cumple con el tiempo que le dan. En algunos minutos va a hacer reír y en otros va a estar marcando sus tiempos. Puede haber sus pifias», indicó la guía espiritual.

Por último, indicó que el Pastor Rocha tendría un gran paso por la próxima versión del Festival de Viña 2026. «Será la sorpresa. Va a mostrar todo lo que tiene que mostrar, se van a reír a carcajadas», indicó.

