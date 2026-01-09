La lamentable muerte que golpea a Marcianeke: «Ya no volveré a sonreír como antes»

Marcianeke se encuentra pasando por un complejo momento. El popular cantante urbano dio a conocer la muerte de uno de sus amigos, quien era conocido como «Naris».

De este modo, a través de sus redes sociales, el artista demostró su dolor. Además, dio a conocer que «Naris» habría perdido la vida en un contexto de violencia.

A través de su cuenta de Instagram, Marcianeke compartió diversas historias para despedir a sus amigos. De este modo, expresó palabras de tristeza y rabia por la partida de su amigo.

«X100pre Naris, te amo mi hermano, mea volá me mataron a mi sangre ctm, cuídame, descansa en paz», indicó.

Posteriormente, el cantante urbano compartió otras palabras. «Aún no asimilo tu pérdida hermano mío. Q.E.P.D. Te amo mucho, mi hermano Naris, ya no volveré a sonreír como antes», mencionó.

Estos registros revelan el gran vínculo que había entre Marcianeke y su amigo. Además, en las imágenes que compartió el cantante, se pueden ver a otras figuras de la música urbana junto al joven fallecido, como Standly y Pailita.

La dolorosa pérdida que golpea a Marcianeke

Además, el cantante urbano compartió historias desde el funeral. En este sentido, en una de estas escribió: «Mea volaaaaa nariz ctm, no le sonrío más a la vida, me mataron a mi hermano. Hasta luego mi hermano, te amoooo, hasta la muerte con vo maricon, mea vola me dejaste solo».

Vale señalar que esta muerte se suma a otros momentos complicados que han marcado a Marcianeke. Recordemos que en 2023 sufrió la pérdida de Gabriel Zúñiga, más conocido como Galee Galee, quien era un querido y prometedor artista urbano que dejó una tremenda huella en la música urbana nacional.

