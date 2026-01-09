Popular chica reality impacta con inesperada confesión: «Me he comido hasta obesos con la pi… chica»

En el más reciente capítulo del reality digital de Diego González, «El Secreto Final», una popular participante que cuenta con una larga trayectoria en programas de telerrealidad impactó con una inesperada confesión.

Se trata de una Rubí Galusky, quien es una vieja conocida de Junior Playboy y que no se ha complicado al momento de hablar sobre su vida sexual.

Rubí Galusky impacta con inesperada confesión sin filtro

En el programa digital, la chica reality señaló: «¿Te digo algo? Yo me he comido de todo. Yo he sido chica Arsmate, como también he sido put.. gratis y lo digo ante todo Chile».

En este sentido, Junior Playboy le mencionó a un popular futbolista chileno. «Anduviste con Gary Medel», indicó.

Posteriormente, Rubí Galusky señaló: «Para dar gratis, mejor andar cobrando y eso lo aprendí de Adriana Barrientos».

«Ahora yo me dedico a la página (contenido hot) y no lo hago con cualquiera. Tiene que estar verificado, con exámenes y todo. Es eso o andar de gratis», añadió la chica reality.

Posteriormente, Junior Playboy le señaló: «Pero te gustan los feos, por porfiados».

En este sentido, Rubí Galuski reveló que «me gusta de todo. Me he comido hasta obesos con la pirula chica».

Posteriormente, indicó: «Quedaron locos porque no están acostumbrados al mundo de la putería. Pero, al final, va a terminar siendo normal (…) hay que acostumbrarse a lo que viene. Estamos en el año 2026 ya, y todo lo que viene ahora va a ser para un futuro de bien para todos».

Vale señalar que Rubí Galuski cuenta con gran experiencia en realities en televisión. La ahora chica Arsmate ha sido parte de espacios como «¿Volverías con tu ex?» y «Palabra de Honor».

