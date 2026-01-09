Confirman muerte de icónico cantante chileno: «Uno de los músicos más grandes e incomprendidos»

Recientemente, se dio a conocer una triste noticia para la música y el punk chileno. Resulta que murió Álvaro Peña, destacado exponente de este género que era conocido como «el primer punk» de Chile.

El destacado artista tenía 82 años y sus cercanos han informado en redes sociales que falleció en Constanza, Alemania.

René Cevasco, periodista cercano a Álvaro Peña, entregó la triste noticia. «Con el dolor de mi alma debo comunicarles que nuestro Álvaro Peña Rojas falleció anoche en Alemania», indicó.

En este sentido, el comunicador valoró el gran impacto que tuvo el artista en la escena de la musica. En este sentido, indicó que Chile pierde a «uno de sus músicos más grandes e incomprendidos de la segunda mitad del siglo XX».

Más sobre Álvaro Peña

Álvaro Peña, oriundo de Valparaíso, tuvo una gran carrera en la que incursionó en distintos estilos como rock and roll, mambo y bebop, hasta punk.

El sitio Música Popular indicó que el artista estuvo ligado a la música desde pequeño. De hecho, habría tenido clases de piano y después de saxofón.

Durante su adolescencia, el «primer punk» de Chile formó parte de las bandas Los Dandy, Los Challengers y Los Bumerangs.

Luego, durante su adultez, se alejó de la música. De este modo, fue redactor creativo en la agencia de publicidad Walter & Thompson, una de las más grandes a nivel mundial.

Vale señalar que cuando fue el golpe de Estado en Chile, Álvaro Peña se encontraba radicado en Londres de Inglaterra, donde se acogió como refugiado tras lo que se vivía en el país.

En dicho lugar formó parte de la banda 101ers, donde el chileno tocaba el saxo tenor.

En 1977 inició su carrera como compositor solista con el lanzamiento de su primer LP, el que se tituló «Drinking My Own Sperm». Posteriormente, su música se desplazó entre el punk y lo experimental.

